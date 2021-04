Multirisque professionnelle : en attendant le bras de fer commercial

La clientèle d’artisans et de commerçants est une cible de plus en plus convoitée par les assureurs.

La clientèle des TPE-PME attise les convoitises des assureurs… et des bancassureurs qui ambitionnent d’équiper leur réseau bancaire. Alors que la crise du Covid et l’épisode des pertes d’exploitation ont jeté un coup de projecteur sur ces professionnels, les réseaux traditionnellement positionnés sur ce marché – agents, courtiers, réseaux salariés – ne constatent pas pour le moment de bataille commerciale rangée. Les difficultés économiques actuelles de cette clientèle nourriraient même une forme d’attentisme. Mais jusqu’à quand ? Anticipant le bras de fer à venir, les acteurs traditionnels s’emploient à renforcer leur relation de proximité, à refondre leurs offres et misent sur le canal digital pour plus de réactivité.