Aéma affiche ses ambitions pour 2023

Le groupe mutualiste, né en janvier du rapprochement entre Macif et Aésio, se fixe des objectifs ambitieux en termes de conquête commerciale. Le rachat d’Aviva France ne serait qu’une première étape en termes d’ouverture .

Cap sur 2023. Six mois après sa naissance, le nouveau géant mutualiste Aéma dévoile ses ambitions. Le groupe aux 8 millions d’assurés, né du rapprochement entre Macif et Aésio, entend capitaliser sur la force de ses marques et de son identité mutualiste pour conquérir de nouveaux clients.

[...]