Augmentations de salaires en 2021 : la Matmut plutôt généreuse

Si les négociations annuelles obligatoires sur les salaires (NAO) à la Matmut avaient traîné en longueur l’an dernier, aboutissant à un accord signé en octobre 2020 seulement, cette fois la mutuelle d’assurance a fait vite. Les six réunions organisées entre la direction et les organisations syndicales représentatives ont permis d’aboutir ce lundi 22 mars à un accord majoritaire sur les NAO 2021. Il a été signé par FO, la CFDT, la CGT et la CFE-CGC, soit 4 organisations sur 5. Il prévoit des enveloppes de hausses salariales plutôt généreuses au regard de ce que les autres assureurs ont déjà annoncé. Les augmentations décidées sont, par ailleurs, en hausse par rapport à l’an dernier.

