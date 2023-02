La Mutuelle Générale : forte croissance des affaires nouvelles en santé et prévoyance

2022 a été une bonne année commerciale pour la Mutuelle générale, malgré «une pression règlementaire croissante» et «un contexte économique et social de plus en plus tendu».

Cet article est réservé aux abonnés L'Argus de l'assurance Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]