Egalité femmes/hommes : Matmut signe un accord collectif ambitieux

Le groupe d’assurance mutualiste se dote d’un nouvel accord en vue de promouvoir les femmes aux postes de cadres et de managers, et de résorber les écarts de salaires à compétences égales. Revue des différentes mesures.

Promouvoir l’égalité entre hommes et femmes dans le monde de l’entreprise est devenu incontournable. Alors que de nouvelles mesures législatives sont examinées pour imposer des quotas de femmes dans les comités exécutifs et les instances dirigeantes, certains n’attendent pas pour encourager l’émergence et la promotion des talents féminins dès la base de la pyramide. C’est le cas du groupe Matmut, qui, huit ans après son premier accord consacré à l’égalité professionnelle, vient de signer un nouvel accord pour les trois ans à venir. Fruit d’un diagnostic partagé et de longues négociations, il a été signé par 3 organisations syndicales représentatives sur 5 : la CFE CGC (23% de représentativité), FO (22,9%) et la SN2A CFTC (18,15%).

[...]