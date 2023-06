ESS : Marlène Schiappa lance une mission sur les mutuelles santé et d'assurance (interview)

Madame la ministre, pour quelles raisons avez-vous souhaité lancé une mission sur la Mutualité ?

Marlène Schiappa : En tant que membre du gouvernement en charge de l’Economie sociale et solidaire (ESS), j’ai dans ma feuille de route la promotion des acteurs de ce secteur. Or le grand public ne sait pas toujours que la mutualité, qui emploie plus de 170 000 personnes et mobilise plusieurs dizaines de milliers de responsables élus, fait partie de l’ESS. Le modèle mutualiste, par ses valeurs de liberté, de responsabilité, de solidarité et de non-lucrativité mais également par sa gouvernance démocratique, a un rôle essentiel à jouer dans la prise en charge des défis sociétaux, dans l’innovation sociale et la prévention. Or ce modèle rencontre des freins qu’il est important d’identifier. Cela n’a jamais été fait jusqu’à présent.

