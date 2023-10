Fonctionnaires : deux mutuelles discutent sur la réforme de la PSC

Pour la Fonction publique d’Etat, l’obligation de proposer à tous les agents une complémentaire santé cofinancée par l’employeur entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2025 et la publication des premiers appels d’offre est attendue pour cet automne.

Un calendrier qui pousse les mutuelles de la Fonction publique a arrêté leur stratégie et accéléré les éventuelles discussions en vue d’alliance de toute nature. C’est le sens de la lettre envoyée à Unéo par AGPM, Harmonie mutuelle et Klesia Mut' concernant le ministère des Armées comme l’a révélé l’Argus de l’assurance. Mais les mutualistes s’organisent également sur le périmètre du ministère de l’Economie et des Finances.

