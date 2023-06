Fonctionnaires hospitaliers : la MNH révèle sa nouvelle alliance

« Nous sommes dans une logique de développement, et nous entendons aborder la PSC dans une démarche de conquête. C'est pourquoi notre conseil d'administration a très clairement conclu qu'il était bien plus pertinent d'aborder cette réforme avec d'autres plutôt que seul », rappelait dans nos colonnes, en avril dernier, Benoît Fraslin, président de la MNH.. Après de longs mois de travaux et discussions avec une douzaine d'assureurs, la MNH a finalement arrêté son choix sur ce nouvel allié.

