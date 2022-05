Fonctionnaires : MMJ devrait rejoindre un groupe mutualiste

La Mutuelle des métiers de la justice et la sécurité (MMJ) a accompli un grand pas dans son processus de départ du groupe AG2R La Mondiale

La Mutuelle des métiers de la justice et de la sécurité devrait pouvoir mener à bien son projet de départ d’AG2R la Mondiale. Pour rappel, MMJ a annoncé le 19 janvier qu’elle entendait quitter le groupe de protection sociale qu’elle avait rejoint en 2014. Or selon nos informations, l’Autorité de contrôle prudentielle et de résolution (ACPR) avait tout de suite conditionné le retrait de la Sgaps AG2R La Mondiale à l’adhésion à une nouvelle structure prudentielle. Une condition qui serait sur le point d’être remplie.

[...]