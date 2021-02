Grands risques : mouvements au département sinistres de FM Global

Valérie Migrenne et Sophie Gravereaux évoluent chez FM Global.

La mutuelle d’assurance spécialiste des risques industriels annonce des évolutions au sein de son organisation au Luxembourg et en France, en confiant de nouvelles responsabilités à Valérie Migrenne et Sophie Gravereaux. Elles deviennent respectivement directrice de la division sinistres Europe et directrice du département sinistres pour les opérations de Paris.