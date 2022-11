Groupama : accords sur les salaires chez Gan et dans les caisses régionales

Issue favorable pour les quelque 6 886 salariés de Groupama Gan (en CDI et CDD embauchés avant le 1 er juillet 2022) : l’augmentation qu’ils attendaient depuis 2012 est désormais officielle. Les organisations syndicales représentatives de Groupama Gan – CFDT, CFE-CGC et la CGT – ont signé à l’unanimité l’accord sur les négociations annuelles obligatoires (NAO). Cette augmentation s’inscrit dans un contexte d’augmentation de l’inflation (6,2 % au mois d’octobre sur un an, selon l’Insee) et de revendications des collaborateurs.

