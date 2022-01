La Maif et la MMJ nouent un partenariat

La MMJ a été fondée en 1944 par un groupe de magistrats et de fonctionnaires appartenant à la Chancellerie, au Palais de Justice de Paris et au Conseil d'État.

La Mutuelle des métiers de la justice et de la sécurité (MMJ) et la Maif ont annoncé ce lundi 10 janvier avoir noué un partenariat stratégique.

Signé le 20 octobre, un partenariat inédit a été officialisé ce lundi 10 janvier entre la MMJ et la Maif. Il a pour but de développer des actions communes « en matière de prévention et d’actions citoyennes vers les publics prioritaires », ont écrit les deux mutuelles dans un communiqué.

[...]