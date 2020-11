La Mutualité Française lance un fonds d’investissement à impact social et environnemental

Mutuelles Impact ciblera son action sur le secteur de la santé et du médico-social.

La Mutualité Française (FNMF) lance Mutuelles Impact, le premier fonds d’investissement mutualiste à impact social et environnemental, qui aura pour objectif d’investir et de développer les entreprises à fort impact social dans les secteurs de la prévention, du parcours de soin et du [...]