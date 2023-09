MGEN : une nouvelle DRH nommée

Deux mois et demi après l’annonce du départ de Frédéric Pauthier, alors directeur des ressources humaines et des affaires générales et membre du comité exécutif du groupe MGEN, la [...]

Cet article est réservé aux abonnés L'Argus de l'assurance Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous