Mutuelles : Heyme lance une offre d’assurance auto et deux-roues

Cette structure créée par trois mutuelles "étudiantes" poursuit la diversification de ses activités et propose désormais une large gamme de produits pour les étudiants comme pour les jeunes actifs.

Heyme, marque commerciale par les mutuelles étudiantes Smerep, MEP et Smerag (ainsi que des mutuelles interprofessionnelles SMGP, MCF et la mutuelle dédiée à l’expatriation courte durée MIS Santé), a été lancée en 2019 pour répondre à la fin du régime de sécurité sociale étudiant et proposer un nouveau modèle pour ces anciennes mutuelles spécialisées.

[...]