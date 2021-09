Mutuelles, simplifiez votre chantier de digitalisation pour faire face à l'avenir !

Transformation digitale des mutuelles

Les contraintes réglementaires se durcissent chaque année et il est nécessaire de les intégrer avec agilité dans vos parcours et votre système d'information. Les AssurTech, nativement digitales, ont plus de souplesse pour s'y adapter et viennent répondre avec des parcours digitaux à une évolution du marché. Avec le contexte sanitaire, les modes de consommation ont été contraints de basculer plus fortement vers le digital, toutes populations confondues. La forte concurrence et la concentration des acteurs poussent, soit à devenir « grand et généraliste » soit devenir « affinitaire et personnalisé » dans l’offre de services.

De nouvelles habitudes (volatilité, immédiateté, besoin d’informations claires, réseaux sociaux, etc..) se sont ancrées pour consommer plus de services digitaux tout en renforçant la qualité et la spécificité de l’interaction entre vos adhérents et prospects. Et d'autre part entre vos agents et vos collaborateurs.

Néanmoins, la transformation du secteur est en marche. Pour cela, de nombreux chantiers sont à entamer pour clarifier votre offre, mieux connaître vos clients, accompagner vos collaborateurs, anticiper/créer de nouveaux services et maîtriser les technologies nécessaires à votre transformation.

Il ne s'agit surtout pas que d'un projet IT, vos process métier et vos adhérents doivent être au cœur de la démarche. Pour réussir, la transformation doit être impulsée par un sponsor et toutes les équipes peuvent adhérer et contribuer au projet.

Aligner les équipes grâce a LA Design Squad

Si les initiatives autour du digital semblent vecteurs de croissance et de diversification, la réalité peut-être tout autre sur le plan opérationnel : solutions non centrées sur les besoins utilisateurs, incompatibilités avec les SI existants, difficultés à fédérer l’ensemble des collaborateurs…

Selon le Boston Consulting Group, ce serait 70 % des transformations numériques qui n’atteindraient pas leurs objectifs.

Pour accorder toutes les directions de votre entreprise et entamer la transformation, il convient de remettre vos utilisateurs, adhérents et collaborateurs, au centre de la démarche et d'imaginer les services de demain. C'est possible grâce à la Design Squad qui, à partir d'un état des lieux vous projette de manière collaborative sur les parcours de demain et les services à valeur ajoutée que vous pourrez proposer rapidement et concrètement. A partir de ces éléments, il est alors possible de créer une roadmap de transformation par phases. A chaque étape, vous pourrez partager les chiffres clés et objectifs que vous avez atteints pour fédérer et impulser l'énergie nécessaire à la suite des projets.

Mais attention, pour convaincre toute l'entreprise, ne vous lancez pas dans un big bang général. Commencez par un projet de petite envergure qui permettra de démontrer la faisabilité d’un succès rapide. En effet, il est primordial de créer un contexte digital favorable au sein de l’entreprise à travers ce type de projet dont le succès doit être directement palpable par les équipes. C'est à chaque victoire que vous poserez une nouvelle pierre de votre transformation et que vous recruterez toujours plus de sponsors et de contributeurs au projet.

Coreye s'appuie, depuis plusieurs années, sur la Design Squad dans sa méthodologie de cadrage et accompagne déjà avec succès plusieurs mutuelles dans leur transformation. Cette méthodologie aligne toutes les parties prenantes, du métier à la DSI, pour un projet qui permettra d’engager vos utilisateurs. A n'importe quelle étape de votre process, nous pourrons prendre ensemble le recul nécessaire pour contrôler et valider la direction et tracer la route nécessaire pour assurer la réussite de votre projet. Nos multiples expertises, pilotées par la performance, permettent d'adresser vos sujets techniques, de parcours, CRM ou Data. Ainsi, nous sommes en capacité de faire converger vos enjeux métiers et technologiques à toutes les phases de votre projet de transformation digitale.

Vous avez une question ? Contactez-nous !

Julien Dogny - Customer Performance Manager - julien.dogny@pictime-groupe.com

Driss Ait Mani – Directeur Stratégie et Transformation Digitale - driss.ait-mani@coreye.fr

https://pictime-groupe.com/sante/accompagner-la-transformation-digitale-des-mutuelles

Contenu proposé par Pictime