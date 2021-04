PartnerRe : pourquoi Covéa a bien fait de renoncer au rachat du réassureur

En mars 2020, le groupe d’assurance mutualiste avait mis 9 Md$ sur la table pour s’offrir le réassureur bermudien… dont la valeur a chuté en un an, révèlent les comptes publiés par sa maison-mère Exor.

Cela devait être l’opération de l’année… Le 12 mai 2020, le groupe Covéa (MAAF, MMA , GMF ) renonçait au rachat du réassureur PartnerRe , deux mois à peine après avoir annoncé la conclusion d’un accord avec son actionnaire, la holding financière Exor, propriété de la riche famille italienne Agnelli (actionnaire de Fiat Chrysler, Ferrari ou encore du club de foot la Juventus de Turin ). A l’origine de ce revirement : le prix de 9 Md$ en cash sur lequel s’était engagé Covéa le 9 mars ne paraissait plus justifié au regard « des conditions actuelles sans précédent et des importantes incertitudes pesant sur les perspectives économiques mondiales », expliquait alors le groupe mutualiste dans un communiqué.

