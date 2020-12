Protection sociale complémentaire : petite révolution à prévoir pour les fonctionnaires

La ministre de la transformation et de la fonction publiques Amélie de Montchalin vient de faire un certain nombre d'annonces quant à la protection sociale complémentaire des agents publics. Une réforme en cours qui devrait impacter notablement ce marché particulièrement scruté.

La réforme attendue de la protection sociale complémentaire des agents de la fonction publique prend des contours de plus en plus concrets. Avec, pour principale avancée, un financement accru des couvertures prévoyance et santé des agents par l’employeur public… Explications.