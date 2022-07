PSC des fonctionnaires : la MNH réitère ses inquiétudes

Lors de son assemblée générale, ces 23 et 24 juin, la Mutuelle nationale des hospitaliers a rappelé ses attentes concernant la réforme de la protection sociale complémentaire des fonctionnaires.

Réunis en assemblée générale les 23 et 24 juin, les 400 délégués de la Mutuelle nationale des hospitaliers (MNH) et MNH Prévoyance étaient présents à Montargis pour discuter de l'année écoulée mais aussi et surtout, des divers défis auxquels doit faire face aujourd'hui la mutuelle. Au premier rang desquels la réforme de la protection sociale complémentaire (PSC) dans la fonction hospitalière.

[...]