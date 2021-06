Résultats 2020 : la solvabilité de Solimut s’affaisse

Le groupe mutualiste constate pour l’exercice 2020 une stabilité de ses cotisations nettes et un léger redressement de son résultat, mais perd de nouveau quelques points de solvabilité – un indicateur scruté de près concernant Solimut.

L’année 2020 aura été particulière à plus d’un titre pour les assureurs de personnes, à la fois ceux spécialisés en santé et ceux présents en prévoyance. Solimut rentre plutôt dans la première catégorie (la santé représente 90% de ses cotisations acquises) et a ainsi pu constater, notamment, une baisse de ses charges de sinistres d’environ 10%.

C’est l’un des principaux enseignements du rapport sur la solvabilité et la situation financière (SFCR) publié par le groupe. Un document à traiter avec un certain recul sur deux indicateurs majeurs : les cotisations et le ratio de solvabilité.

[...]