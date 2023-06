Résultats 2022 : la mutuelle Mieux-Être voit son résultat net s’effondrer

Dans un contexte économique sensible, la mutuelle Mieux-Être, mutuelle interprofessionnelle et mutuelle professionnelle des entreprises du BTP, voit son résultat net chuter de 10,8 M€ en un an [...]

Cet article est réservé aux abonnés L'Argus de l'assurance Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous