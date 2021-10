RH : la Maif instaure un nouveau système de rémunération au mérite

Un accord de « reconnaissance mutuelle » a été signé par la Maif avec 4 organisations syndicales sur 6. Il vise à valoriser l’implication de ses salariés et encourager la mobilité interne.

La Maif, qui a fait du « management par la confiance » la clef de voûte de sa politique RH, vient d’adopter un nouvel accord de « reconnaissance mutuelle » signé par 4 organisations syndicales sur 6 (CAT, CFDT, CFE-CGC et Unsa). Cet accord, qui se substitue au précédent accord sur la rémunération et la classification datant de 2012, fait suite à des négociations entamées en début d’année 2021 par la mutuelle d’assurance « en réponse aux différents besoins exprimés par les salariés du groupe à travers des études internes », affirme-t-elle. Concrètement, cet accord bouleverse la politique de rémunération du groupe en vue d’encourager l’implication, la responsabilisation et la mobilité interne de ses salariés.

[...]