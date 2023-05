Sécurité routière au travail : manque de prévention des TPE/PME

MMA dévoile les résultats de sa 9e étude sur le risque routier professionnel et pointe du doigt le manque d’action des TPE et PME. Selon cette étude réalisée par l’Ifop pour MMA, au global, seuls 7% des dirigeants de TPE et PME et ETI ont prévu des actions de prévention du risque routier en entreprise en 2023.

Cet article est réservé aux abonnés L'Argus de l'assurance Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]