Semestriels 2023 : Aéma Groupe porté par l’épargne retraite

Aéma Groupe (Aésio mutuelle, Macif, Abeille Assurances et Ofi Invest) a publié, ce 3 octobre, ces résultats pour le premier semestre 2023. Six mois durant lesquels le groupe mutualiste a poursuivi « sa dynamique de rentabilité durable dans un marché de l’assurance et de l’épargne sous pression », explique-t-il dans une présentation publiée ce même jour.

Cet article est réservé aux abonnés L'Argus de l'assurance Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]