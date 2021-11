Un mouvement de grève historique à la Matmut

Pour la deuxième fois en 60 ans, la mutuelle de Rouen a connu ce mardi un mouvement de grève. Les revendications portent essentiellement sur les conditions de travail et les réorganisations, à l’heure où la digitalisation bouscule le monde de l’assurance.

Près de 500 salariés du groupe Matmut ont répondu ce mardi 16 novembre à l’appel à la grève de deux syndicats représentatifs la CGT et FO, auxquels se sont jointes trois organisations non représentatives l’UNSA, la CAT et Sud Solidaires. Il s’agit du deuxième mouvement de ce type dans l’histoire de la mutuelle rouennaise, depuis le débrayage ayant eu lieu dans les services de gestion de sinistres en février 2020. Les revendications soutenues par les grévistes, qui représentent 8% de l’effectif total du groupe de 6400 salariés, portent sur les conditions de travail au sens large, à l’heure où le secteur de l’assurance subit des mutations accélérées.

[...]