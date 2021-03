Nuages de fumée

Un datacenter à Strasbourg brûle, et c’est toute une partie du Web français qui hurle. Le 10 mars, des milliers de clients d’OVHCloud, leader français et européen de l’hébergement de sites Internet et du stockage de données dans le cloud, se sont réveillés avec un écran noir et une activité en ligne à l’arrêt. Une partie des 29 000 serveurs réduits en cendres ont [...]