Paris 0 - Lyon 1

La petite « guéguerre » amicale entre Paris et la province fait décidément toujours rage. C’est même devenu un trait culturel bien français. Voici que Paris est éliminé de la Ligue des Champions, et c’est tout un pays qui jubile ! Dès que l’on peut ressasser certains clichés, on ne s’en prive pas : le Parisien beaucoup trop stressé contre le Marseillais « [...]