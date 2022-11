Parité Assurance : appel à candidatures pour Passerelles

Dénoncer le plafond de verre qui bloque l’accession des femmes aux postes de direction, c’est bien. Aider concrètement les femmes à briser cet obstacle, c’est encore mieux. C’est ce que fait l’association Parité Assurance depuis 2015 avec le lancement d’un dispositif de mentorat destiné à aider les femmes occupant des postes de manager dans l’assurance et la santé à progresser dans leur carrière. Passerelles, c’est son nom, « a déjà permis à de nombreuses femmes à accéder à des postes au Codir et Comex », souligne l’association de femmes dirigeantes dans l’assurance présidée par Isabelle Hébert, membre du Comité de direction groupe (CDG) en charge de la distribution omnicanale et de la relation client au sein d’AG2R La Mondiale.

Ecoute et entraide

Et c’est fort de cette réussite que l’association ouvre une nouvelle session de Passerelle, en rappelant le fonctionnement du dispositif : «Concrètement, ce dispositif de mentorat s’appuie sur un échange d’expériences entre la mentore et la mentorée, sur le registre de l’écoute et de l’entraide. Les mentores sont membres de Parité assurance, occupant des postes à responsabilité. Les mentorées quant à elles sont des femmes, manager porteuses d’un projet d’évolution professionnelle, et désireuses de bénéficier de l’expérience de la mentore. Toutes travaillent dans le domaine de l’assurance ou de la santé. »

Une dizaine de bînomes

L’objectif de cette nouvelle session est de constituer une dizaine de binômes mentores-mentorées. Toutes les personnes intéressées peuvent demander un dossier de candidature à l’adresse suivante info@pariteassurance.com . « Le dispositif Passerelles, entièrement bénévole et gratuit, dure six mois, à raison d’une rencontre par mois. Le contenu des rencontres s’appuie une charte et un guide d’animation, conçus par Parité assurance. Chaque binôme mentore-mentorée sera à même de créer son propre parcours personnalisé», précise l’association qui compte aujourd’hui une centaine de membres.