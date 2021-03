Prêts participatifs « relance » : comment les assureurs se mettent en ordre de marche

« Les assureurs auront un rôle clef à jouer dans la relance de l’économie française », a martelé le ministre de l’Economie Bruno Le Maire il y a deux semaines, en présentant un nouveau nouveau dispositif de soutien aux entreprises hexagonales : les « prêts participatifs ». Distribués par les banques, qui porteront 10% du risque, ces prêts qui apporteront aux PME et ETI un financement en quasi-fonds propres seront financés par des investisseurs institutionnels, au premier rang desquels les assureurs. L’Etat apportera sa garantie à hauteur de 30% sur ces créances. De quoi rassurer les assureurs qui porteront les risques résiduels et, donc, les épargnants dont l’argent sera investi dans ce dispositif ? Si elle souhaite être au rendez-vous, la profession attend néanmoins un certain nombre de garde-fous quant à sa participation. La Fédération française de l’assurance (FFA) travaille actuellement avec le ministère et la Fédération bancaire française (FBF) pour en définir les contours.

[...]