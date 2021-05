Prévoyance : une gestion de sinistres à réinvestir

Les difficultés croissantes que connaît le marché de la prévoyance, marqué en particulier par la hausse des arrêts de travail et l’aggravation du risque décès, attirent l’attention sur la gestion de sinistres. Si cette activité a pu être en grande partie automatisée en santé suite à la mise en place des flux Noémie, cette optimisation est plus complexe à étendre à la prévoyance. Toutefois, les assureurs ont désormais les cartes en main pour mener à bien ce chantier de plus en plus stratégique.