Prix des sciences du risque : les candidatures sont ouvertes !

Qui sera le gagnant de la cinquième édition du prix des sciences du risque ? En 2022, c’est Thomas Candela qui avait reçu le prix, et la dotation de 10000€ qui l’accompagne, pour sa thèse, soutenue à l’Université Montpellier 3 - Paul-Valéry et consacrée à l’évaluation prospective des impacts financiers du risque cyclonique dans le bassin des Antilles. Le jury avait également décerné deux mentions spéciales, l'une à Pauline Berger (Ensae) et l'autre à Gaëlle Pincemin (Euria).

Clôture des inscriptions le 17 avril



Le vainqueur du prix 2023 ne sera dévoilé que le 4 juillet prochain lors d’une cérémonie organisée à Paris. Et pour l’instant, l’heure est surtout aux inscriptions. La Fondation Optimind vient lancer l’appel aux candidatures de l’édition 2023 organisée en partenariat avec l’Amrae, France Assureurs, l’Institut des actuaires et l’Argus de l’assurance. Les candidats ont jusqu’au 17 avril 2023 pour déposer leurs dossiers.

Evaluation, contrôle et gestion du risque

Le prix des Sciences du risque est destiné à récompenser les meilleurs travaux intégrant une dimension d’évaluation, de contrôle ou de gestion du risque. Il est ouvert, souligne l’organisation, à « tous les étudiants pour les travaux réalisés dans le cadre de formation de niveau M2 ou doctorat, ainsi que les chercheurs pour les travaux de recherche présenté dans des publications scientifiques ». Il est précisé que ces travaux doivent avoir été soutenus ou publiés après le 17 avril 2022, soit un an maximum avant la clôture des inscriptions.

>>> Pour tout savoir sur le prix 2023, consulter le site sciencesdurisque.com