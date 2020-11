Protection sociale complémentaire : la portabilité sous tension

S’ils se retrouvent au chômage, les salariés gardent pendant 12 mois maximum leur couverture santé et prévoyance. Cette disposition joue le rôle d’amortisseur social mais, avec la hausse du chômage annoncée, elle risque de peser sur les comptes des organismes d’assurance.

Sous l’effet de la crise sanitaire et économique, la portabilité des droits en complémentaire santé et prévoyance risque de coûter cher aux organismes d’assurance. Et son application suscite de nombreuses questions.