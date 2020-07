Rayon de soleil

En ces temps de Covid-19, les raisons de se réjouir ne courent pas les rues. Le président de la République, Emmanuel Macron, a d’ores et déjà annoncé une « rentrée difficile » et nommé, dans la foulée, un Premier ministre dont la bonhomie et la pointe d’accent chantant ne doivent pas prêter à confusion. Jean Castex n’est pas là pour enchanter le monde d’après mais [...]