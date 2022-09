Réassureurs et assurtech, des liens qui se resserrent

Pour se lancer sur le marché de l'assurance habitation, le groupe Ikea s'est associé non pas à un assureur, mais un réassureur – en l'occurrence Swiss Re.

Les réassureurs deviennent des partenaires de plus en plus privilégiés par les jeunes pousses de l’assurance… Mais aussi par des non-assureurs désireux de se lancer sur le marché. Et ce, souvent au détriment des acteurs traditionnels.