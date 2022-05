Réclamations sans coutures

L’ACPR et les Gafa, même combat ? Les assureurs présents à l’ouverture de Next Insurance l’ont rappelé le 10 mai : les géants du numérique ont imposé leur norme sur la relation client. Le mot d’ordre des Google, Apple, Facebook, Amazon et consorts est de faire vite et simple, de procurer une expérience client remarquable, une UX, dans le jargon de la nouvelle économie, [...]