Rémunérations : des négociations salariales sous tension

La forte hausse des prix bouscule la négociation sur les salaires dans le secteur de l'assurance. En effet, huit mois après s'être conclues dans une majorité des entreprises du secteur, les négociations annuelles obligatoires (NAO) font déjà leur réapparition dans le secteur. La législation prévoit chaque année une rencontre entre employeurs et représentants du personnel afin d'aborder l'évolution des rémunérations dans les entreprises. Seulement, entre le premier et le dernier trimestre 2022, le contexte a changé dans l'Hexagone. En janvier dernier, l'inflation - indicateur sur lequel les partenaires sociaux se basent principalement pour négocier les éventuelles hausses de salaires - s'élevait sur douze mois glissants à 2,9% en France, selon l'Insee. Dix mois plus tard, le niveau de la hausse des prix atteint désormais 6,2%...

>> Un décryptage à retrouver dans nos colonnes.