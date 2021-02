Réparation Auto et MRH : Maîtriser les coûts et la satisfaction

Les taux bas imposent aux assureurs dommages de piloter toujours plus finement la charge sinistres. Les réseaux de réparateurs agréés ont permis aux assureurs de mieux maîtriser la qualité et les coûts de gestion des sinistres en auto. De même, les assureurs habitation misent sur les réseaux de réparation en nature (REN) pour réduire leurs coûts de gestion et améliorer la satisfaction client. Les résultats sont là : la REN est désormais déployée dans le règlement d’un sinistre sur cinq… et jusqu’à 40 % chez certains bancassureurs.