Repousser les frontières de l'assurabilité

La crise provoquée par la pandémie de Covid-19 a malmené l’assurance. Les polémiques entourant la prise en charge des pertes d’exploitation ont toutefois eu le mérite de mettre en lumière le rôle premier de l’assureur : la protection des risques. Le réchauffement climatique, mais aussi l’accroissement de la dépendance au numérique posent de nouveaux défis aux assureurs dommages.

Cet univers de risques en expansion les force à mettre en œuvre de nouvelles solutions pour répondre aux besoins des assurés. Il pose aussi la question de la place de l’assurance dans la société. Si l’assureur a pour mission d’indemniser et d’accompagner son client en cas de sinistre aux termes prévus par son contrat, peut-il – et doit-il – pour autant tout prendre en charge ? Quid de la responsabilité des assurés eux-mêmes ? Un chef d’entreprise ne doit-il pas investir afin de renforcer la sécurité de son système informatique avant de se tourner vers son courtier ou son assureur ? Lorsque la sécheresse devient récurrente, constitue-t-elle encore un aléa climatique que l’assurance privée peut prendre en charge ou bien relève-t-elle de la solidarité nationale ? Face aux nouveaux défis de notre siècle, le partenariat public-privé semble ainsi s’imposer. Contraints de réinventer leurs offres, mais aussi de moderniser leurs parcours de souscription et de gestion face à l’émergence de néoassureurs agiles et ambitieux, les acteurs historiques du marché multiplient les rapprochements et les partenariats. Quitte à explorer des terrains inconnus. Des expériences aux fortunes diverses.