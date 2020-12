Résilié par son assureur, le cri d'alarme d'un laboratoire et de son courtier

Dans l'impasse, les dirigeants de Biotic Phocea ont alerté les ministres de la Santé et de l'Economie.

Un laboratoire spécialisé dans la fabrication de dispositifs médicaux utilisés dans le traitement des cancers et la reconstruction physique des femmes atteintes du cancer du sein risque de se retrouver sans responsabilité civile au 1er janvier 2021. L’entreprise est au bord de la cessation d’activité.

Un cri de colère en forme de SOS. « Sans assurance au 1er janvier prochain, je ne vais plus pouvoir approvisionner les hôpitaux et les pharmacies et je serais contrainte de mettre mes salariés en chômage partiel ». Le ton de Sandie Tiziano, directrice générale du laboratoire marseillais Biotic Phocea est volontairement alarmiste.

[...]