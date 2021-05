Ressources humaines : profession, technico-commercial

À la charnière entre l’expertise technique, l’aisance relationnelle et le savoir faire commercial, les technico-commerciaux jouent un rôle clé dans le développement des ventes.

C’est un métier aussi précieux qu’exigeant, à la charnière entre les forces de vente et les équipes techniques de souscription et de gestion : ces professionnels jouent un rôle clé dans le développement des ventes. Mais ils sont rarement sur le devant de la scène alors que les sociétés d’assurance, les mutuelles et les courtiers ne tourneraient pas sans eux. Coup de projecteur sur les technico-commerciaux.