Restaurateurs : face à l’ultimatum de Bruno Le Maire, les assureurs préparent leur réponse

C’est une volte-face inattendue. Alors que le gouvernement s’était déclaré défavorable à l’amendement du sénateur LR Jean-François Husson instaurant une taxe sur les assureurs dommages, le ministre de l’Economie Bruno Le Maire a sommé mardi les assureurs de faire un « geste significatif » en faveur des restaurateurs et hôteliers, passant « a minima par un gel des primes d’assurance ». « Ils ont jusqu’à lundi pour le faire, sinon nous adopterons cet amendement ». L’ultimatum du ministre a déclenché un nouvel avis de tempête à la Fédération française de l’assurance (FFA), secouée depuis le début de la crise par de nombreuses polémiques sur son supposé manque de solidarité envers le reste du tissu économique. « Politiquement, on ne peut pas se permettre d’arriver lundi sans réponse. On ne peut pas prendre le risque d’humilier le ministre, ni d’écoper d’une nouvelle taxe qui sonnerait comme un désaveu par rapport à toutes les actions de solidarité engagées par la profession », confie un membre.

