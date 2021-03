Résultats 2020 : Hannover Re reste solide, malgré la crise du Covid-19

Après Swiss Re, Munich Re et Scor, c’est au tour de Hannover Re de publier ses résultats pour l’année 2020. Et ces derniers sont, sans surprise, affectés par la crise sanitaire et économique. Le troisième réassureur mondial a encaissé 1,2 Md€ de pertes liées au Covid-19 l’an passé (indemnisations et réserves), une facture moins salée que celle des deux premiers mondiaux Swiss Re (3,9 Md$) et Munich Re (3,4 Md€).

