SCOR : le tandem Denis Kessler-Laurent Rousseau plébiscité par les actionnaires

Le réassureur tourne une page de son histoire, Denis Kessler conservant la présidence du conseil d’administration et passant le relais à Laurent Rousseau à la direction générale.

C’est une histoire de « continuité » à la tête de SCOR , qu’a défendue devan t l’assemblée générale des actionnaires ce mercredi 30 juin son PDG Denis Kessler, personnage haut en couleur et artisan de la « success story » du réassureur depuis 19 ans. Arrivé en 2002 à la tête de SCOR pour redresser la barre après des déboires financiers, Denis Kessler, qui s’est enorgueilli d’en avoir fait un réassureur global de premier plan (au 4 ème rang mondial), avait créé la surprise il y a près de deux mois en annonçant vouloir passer la main à la direction générale du groupe plus tôt qu’annoncé.

