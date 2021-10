SCOR : les résultats du T3 plombés par les inondations et l’ouragan Ida

Les catastrophes naturelles ont grevé les résultats de SCOR au troisième trimestre. Ses comptes passent dans le rouge avec une perte nette de 41 M€ par rapport au T3 2020. En cause, notamment, la lourde facture des inondations survenues en Europe au mois de juillet (206 M€ net de rétrocession) et de l’ouragan Ida qui a frappé les Etats-Unis en septembre (137 M€ net de rétrocession). Le ratio combiné de sa branche dommages et responsabilité grimpe ainsi à 112% au T3 2021.

[...]