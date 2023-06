Axa Banque, une suspension d'une activité majeure qui inquiète

Le congrès des agents A2P (Axa Assurance et Patrimoine) se déroule ces 5 et 6 juin à Bordeaux. Un des sujets majeurs sur la table : l’arrêt du crédit immobilier par Axa Banque, annoncé en avril via une note interne . Une décision qui se poursuit aujourd'hui pour une durée "indéterminée".