Une nouvelle assurance contre… les punaises de lit

Badbugs.fr, la plateforme de mise en relation entre victimes de nuisibles et professionnels experts, annonce étoffer ses services d'accompagnement en proposant une assurance contre les punaises de lit.

Elles sont petites, envahissantes, dérangeantes et difficile à s’en débarrasser. D’après une étude publiée en août dernier par IPSOS, 11 % des Français ont été touchés par des punaises de lit au cours des 5 dernières années. 3 mois en moyenne seraient nécessaires (1 mois avec intervention d’un professionnel) pour venir à bout des punaises de lit. A cela, il faut compter un budget moyen de près de 1 000 euros pour s’en débarrasser dont 476 euros pour les interventions de professionnels. Très peu d’assurances habitation couvrent ce sinistre.

