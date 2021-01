[Femmes dirigeantes] Sophie Elkrief (Aésio) : « On ne m’a pas choisie à ce poste car je suis une femme »

Sophie Elkrief, directrice générale d'Aésio Mutuelle et directrice générale déléguée d'Aéma en charge de la santé/prévoyance

Le ministre de l’Economie souhaite encourager l’accession des femmes aux postes de dirigeantes. L’Argus consacre cette semaine une série d’articles à ces femmes qui ont percé le plafond de verre dans l’assurance. Un premier exemple avec Sophie Elkrief, directrice générale d’Aésio Mutuelle et directrice générale déléguée d’Aéma.

Parmi elles, Sophie Elkrief, qui a pris au début du mois de janvier les fonctions de directrice générale d’Aésio Mutuelle (issue de la fusion d’ Adréa , Apréva et Eovi-Mcd) ainsi que celles de directrice générale déléguée en charge de la santé/prévoyance du nouveau poids lourd mutualiste Aéma , formé par le rapprochement de Macif et Aésio. La seule femme, d’ailleurs, à figurer au sein des instances dirigeantes du groupe mutualiste nouvellement formé.

Première pierre d’un long chantier en faveur de l’ égalité professionnelle , la loi Copé-Zimmermann fête ses 10 ans. En imposant un quota de 40% de femmes dans les conseils d’administration des entreprises, cette législation a contribué à faire bouger les lignes. Mais le ministre de l’Economie Bruno Le Maire souhaite aller plus loin aujourd’hui en favorisant l’accès des femmes aux plus hauts sommets de l’entreprise, c’est-à-dire aux postes de dirigeants. Quitte à imposer, là encore, des quotas. Qu’en est-il dans le secteur de l’assurance ? Si les postes de direction générale restent majoritairement occupés par des hommes, une réelle dynamique de féminisation des candidatures est en marche. A en juger par la série de nominations que nous avons observée au cours de l’année écoulée. Hasards de parcours professionnels ou volontarisme assumé des entreprises de l’assurance ? L’Argus consacre cette semaine une série d’articles à ces femmes qui ont réussi à percer le fameux « plafond de verre ».

