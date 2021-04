Spécial Next Insurance : vers une expérience client heureuse dans l'assurance

L’UX, un sigle un peu barbare pour une attention des plus civilisées : la satisfaction du client. Le propos n’est pas nouveau et, dans une économie de marché, rare est l’activité qui aurait pu perdurer sans se soucier de la totale satisfaction de l’acheteur. Mais cette UX, ou expérience client, prend une tout autre dimension dans un monde où l’échange est de plus en plus [...]