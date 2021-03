Systèmes d’information : rénover sans tout casser

L’assurance est l'un des secteurs qui a le plus intégré le digital ces dernières années. Pour cela, elle a pu s’appuyer sur ses systèmes informatiques historiques, réputés solides, mais rigides. Aujourd’hui, pour mieux répondre aux nouvelles attentes des clients, les assureurs doivent repenser leurs infrastructures et les rendre plus réactives. C’est aussi un enjeu de compétitivité face aux nouveaux acteurs hyperagiles que sont les assurtech.