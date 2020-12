Taxation : les assureurs à nouveau dans le collimateur des parlementaires

Les assureurs n’échapperont pas à la deuxième vague de Covid-19 … et à ses polémiques. Alors que le deuxième confinement est sur le point de s’achever, les critiques redoublent sur la participation du secteur à « l’effort de guerre ». C’est d’abord l ’UFC-Que Choisir qui a allumé la mèche, l’association de consommateurs dénonçant de nouveau les gains réalisés par les assureurs automobiles sur la sinistralité, alors que les tarifs pour l’année 2021 devraient – sauf exceptions – s’afficher en hausse. Puis, la fronde des restaurateurs auxquels les assureurs imposent des avenants aux contrats garantissant les pertes d’exploitation, sous peine d’être résiliés, a gagné les hémicycles de l’ Assemblée nationale et du Sénat . Pour les élus, le constat est clair : les efforts des assureurs sont insuffisants.

Connectez-vous pour lire la suite Cet article est réservé aux abonnés. Déjà abonné à l'Argus de l'assurance ? Je me connecte

Le Lorem Ipsum est simplement du faux texte employé dans la composition et la mise en page avant impression. Le Lorem Ipsum est le faux texte standard de l'imprimerie depuis les années 1500, quand un peintre anonyme assembla ensemble des morceaux de texte pour réaliser un livre spécimen de polices de texte. Il n'a pas fait que survivre cinq siècles, mais s'est aussi adapté à la bureautique informatique, sans que son contenu n'en soit modifié. Il a été popularisé dans les années 1960 grâce à la vente de feuilles Letraset contenant des passages du Lorem Ipsum, et, plus récemment, par son inclusion dans des applications de mise en page de texte, comme Aldus PageMaker.

Abonnez-vous

Vous n'êtes pas encore abonné ? Découvrez nos formules et accédez aux articles en illimité